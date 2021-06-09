Путин обвинил Украину в нацизме, параллельно напомнив о национальности Зеленского

Российскому президенту не дает покоя украинский законопроект о коренных народах, который "для русского народа имеет особое значение"

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин сравнил внесенный украинским президентом в Верховную Раду законопроект о коренных народах с "теорией и практикой нацистской Германии" и выразил беспокойство о людях "со смешанной кровью", вспомнив при этом и "еврея по национальности" Зеленского.

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Об этом он заявил пропагандистским СМИ РФ.

"Деление на коренные, на второсортные, первосортные категории людей – это уже точно напоминает теорию и практику нацисткой Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него, может быть, там кровь намешана. Что делать вот с этими людьми?.. Им что сейчас будут мерить черепа, другие части тела?" – заявил хозяин Кремля.

При этом якобы "противник нацизма" Путин в своей речи умудрился выделить россиян как "особый народ".

"Что касается всех народов, которые являются некоренными, то это (новый украинский законопроект. – Ред.) для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение", – сказал он.

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Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развития украинской нации. Документ в частности предусматривает предоставление статуса коренного народа крымским татарам.

Отметим, в своем выступлении перед пропагандистскими СМИ 9 июня Владимир Путин также заявил, что Украина действительно может вступить в НАТО, и эта перспектива его пугает.

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