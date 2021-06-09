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Путин: Украина – антипод России, но с Зеленским есть о чем говорить

9 июня 2021 21:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российский президент удивил заявлением об Украине и сказал, какие темы готов поднять на встрече с украинским коллегой

Путин рассказал, что готов обсуждать с Владимиром Зеленским. Фото: коллаж "Сегодня"

Путин рассказал, что готов обсуждать с Владимиром Зеленским. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин считает, что ему есть что обсудить с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Но это не вопросы международной безопасности, а только двусторонние отношения.

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Об этом он заявил пропагандистским СМИ РФ.

По словам Путина, когда в администрации президента Украины предложили провести встречу глав государств, то предложили обсуждать вопросы международной безопасности.

"Нам всегда есть о чем говорить, имею в виду, что мы соседи... Мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом... Прежде всего надо решить проблемные вопросы двусторонних отношений", – сказал Путин 9 июня.

При этом он выразил свою абсурдную версию, почему у Украины сложились хорошие отношения с Западом.

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"Строят отношения таким образом, что Украина все больше рассматривается как антипод России", – добавил хозяин Кремля.

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Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу. Коллаж "Сегодня"

При этом Путин допустил, что Украина действительно может вступить в НАТО, и сказал, почему эта перспектива его пугает.

Напомним, что в апреле Владимир Зеленский пригласил Путина лично встретиться на Донбассе, но тот в ответ позвал его в Москву.

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июня, смотрите в видеосюжете:

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