Медведчук ознакомился с подозрением – нардепу грозит пожизненное

Политик покинул Офис генерального прокурора, его адвокат рассказал, какие две жесткие статьи Уголовного кодекса ему предъявили

Виктор Медведчук / Фото: сайт Кремля

После того, как народный депутат Виктор Медведчук явился в прокуратуру, украинские следователи не вручили ему подозрение в совершении уголовных преступлений.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

"С подозрением я ознакомился вместе с адвокатами", – сказал Медведчук, выйдя из Офиса генпрокурора вечером 12 мая.

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Также, по его словам, его ознакомили с копией подозрения, а оригинал отправили почтой по адресу его проживания. Когда он его получит, то обещает подписать, после чего начнет принимать участие в судебных заседаниях.

Кроме того, политик заверил, что не собирается скрываться от правосудия в России, а также что уверен в своей невиновности.

По словам его адвоката Богдана Коваля, Медведчуку предъявлены обвинения по двум уголовным статьям: "Государственная измена" (ст. 111), а также "Нарушение законов и обычаев войны" (ст. 438).

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По первой статье максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы до 15 лет, по второй (в зависимости от тяжести) вплоть до пожизненного лишения свободы.

В пресс-службе Офиса генпрокурора отметили, что в статусе подозреваемого Медведчук находится с 11 мая – именно этой датой ему отправили на почту подозрение. И именно в этом статусе его вызывали в прокуратуру.

Кроме того, как оказалось, депутата могут поместить под стражу – ему уже вручили ходатайство об избрании соответствующей меры пресечения.

В чем именно подозревают Виктора Медведчука и его однопартийца из политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, читайте на сайте "Сегодня".

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.