Медведчук сегодня собрался к генпрокурору – СМИ

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Народный депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, сегодня намерен прийти в Офис генерального прокурора.
Об этом сообщили его адвокаты Камиль Кирпичев и Людмила Чередниченко, передает Страна.
Адвокаты говорят, что политик готов принять участие в следственных действиях. В то же время действия прокуратуры в отношении Медведчука считают незаконными.
"Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к Генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений", – заявили защитники политика.
Как сообщали новости "Сегодня", нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в госизмене и разграблении государственных недр в Крыму. Также Медведчуку инкриминируют слив России секретных военных данных. Читайте подробнее о деле Медведчука – Козака.
Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.
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