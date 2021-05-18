Ляшко может пролететь мимо кресла Степанова – "слуга народа" Верещук

На фракции Слуга народа так и не выступил главный санврач – это может стать проблемой для него в Верховной Раде

Максим Степанов и Виктор Ляшко. Коллаж "Сегодня"

"Слуга народа" не против уволить министра здравоохранения Максима Степанова, а вот насчет назначения на его место главного санитарного врача Виктора Ляшко не уверена, поскольку его не удалось заслушать на фракции. Об этом рассказала нардеп от "СН" Ирина Верещук.

Она опровергла мнение, что якобы это Зеленский к второй годовщине своего президентства зачищает чиновников с плохим рейтингом.

"Я думаю, что вопрос отставки Степанова стоял в первый же день после его назначения. Вы помните, как голоса (в Раде за отставку) собирались с ноября. То есть здесь не стоит вопрос, что это под 2 года президента", – сказала Верещук.

Нардеп отметила, что именно фракция "Голос" хотела увольнения министра, а вот "Слуга народа" не настаивала на отставке, а лишь хотела ответственности людей за провал реформы медицины в целом.

"Основное направления Ляшко – это борьба с пандемией, а основное направление Степанова – это реформа сферы (здравоохранения). Здесь вопросы нужно разделять", – подчеркнула Верещук.

Также она прокомментировала вероятность назначения Ляшко вместо Степанова. По ее словам, вчера на фракции "Слуги народа" не заслушали главного санврача.

"Мы завершили фракцию, так и не узнав, какая позиция Ляшко по этому вопросу… Нужно вернуться к вопросу, насобирает ли Ляшко 226 голосов. Если мы поддерживаем министра, то мы берем на себя ответственность за это", – подчеркнула нардеп, отметив, что другие кандидаты на министерские должности выступали.

Как мы уже писали, Степанов не писал заявление на отставку – на его увольнение в Раду представление внес премьер-министр. В "Слуге народа" и сам глава правительства называли главной причиной отставки главы Минздрава – провал вакцинации. Читайте подробнее в нашем материале, чем не устроил Степанов "Слугу народа" и кто станет новым министром.

Тем временем врачи просят не увольнять Степанова и пригрозили "крайними мерами".

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