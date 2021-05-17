Фракция "Слуга народа" определилась с кандидатами на должности Степанова, Криклия и Петрашко

Нардепы таки решили голосовать за отставку главы Минздрава Максима Степанова и еще двух министров

Фракция "Слуга народа" на сегодняшнем заседании приняла решение голосовать за отставку Максима Степанова с поста министра здравоохранения и выбрала кандидата на эту должность. Также нардепы определились с кандидатами на новых глав министерств инфраструктуры и экономики.

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Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Устенко.

"По итогам заседания, фракция приняла решение голосовать за снятие с должности Степанова, Петрашко и Криклия", - написал он.

По словам депутата, вместо Степанова намерені предложить его заместителя, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на пост главы Минэкономики вместо Игоря Петрашко – действующего главу налоговой Алексея Любченко, а министром инфраструктуры предлагают избрать руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова.

Кроме того, глава фракции Давид Арахамия сообщил, что Любченко предлагают как кандидата не только на должность министра экономики, но и первого вице-премьера.

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Он также рассказал, что по кандидатах на министров, скорее всего, проголосуют единогласно, а при голосовании за увольнение Степанова "могут быть небольшие разногласия".

"Мой прогноз, что будет где-то 200 голосов за Степанова от "Слуги", а по всем другим будет единогласная позиция", - уверен Арахамия.

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Напомним, основная причиной, по которой во фракции хотят отставки главы Минздрава Степанова, там называют – провал вакцинации.

Министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий сами решили сложить полномочия и подали в отставку, о чем стало известно 14 мая.