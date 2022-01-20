Ляпы канала власти стоят миллионы – вы удивитесь, сколько денег у "Рады"

Парламентскому телеканалу "Рада", который прославился "ляпами" в эфире, значительно увеличили бюджетное финансирование.

Издание Apnews сообщает, что в 2022 году объем финансирования парламентского телеканала "Рада" вырос в 7 раз. Так, если еще в прошлые годы расходы на СМИ составили около 50 млн грн, то в этом году на него планируют потратить уже 378 млн грн.

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Фактические расходы телеканала "Рада" за 2020 год составили 48 654 800 грн. В 2021 году за период с января по сентябрь на телеканал было потрачено 39 565 800 грн.

При этом количество работников по состоянию на начало и конец прошлого года было неизменным – 78 человек. Им с начала года насчитали зарплаты на общую сумму 22 571 100 грн. То есть каждый год было начислено в среднем по 290 тысяч грн, что составляет около 26 000 грн в месяц на каждого работника.

При этом объем финансирования телеканала на 2022 год резко вырос в 10 раз и составляет 378 020 900 грн.

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Сколько стоит производство новостей на канале "Рада"

Изготовление одного 20-минутного выпуска новостей в декабре 2021 года стоило 15,2 тыс. грн. Об этом говорится в договоре ГП "Парламентский телеканал "Рада" с ООО "Кинокит" о создании за заказом телепередач, сообщают "Українські новини".

Согласно ему каждый выпуск программы "Новости" стоит 15 200 грн, в частности:

- 3,3 тыс. грн – услуги креативной группы, среди которых разработка идеи, написание сценария;

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- 4,2 тыс. грн – обеспечение режиссуры и услуги редакторской группы;

- 1,3 тыс. грн – обеспечение ведущими и актерами;

- 4,8 тыс. грн – организация производства;

- 1,6 тыс. грн – дополнительный студийный персонал.

Всего выпусков было сделано 27, общая их стоимость в декабре составила почти 410 тыс. грн.

Также каждый 10-минутный выпуск программы "Новости" стоит 7 600 грн, таких выпусков было изготовлено значительно больше, чем 20-минутных – 227.

Такое количество выпусков обошлось бюджету и принесло частной компании 1,702 млн грн.

Договор между телеканалом и компанией был подписан 28 декабря, а компания по нему предоставляла свои услуги до конца 2021 года.

Выходить в эфире купленные программы начали на 2 недели раньше – с 15 декабря, следовательно, их производили авансом.

Также сообщается, что парламентский телеканал "Рада" заплатил 9,024 млн грн ООО "Кинокит" за создание передач и ток-шоу в период 15-31 декабря 2021 года.

"Ляпы" парламентского канала

11 января в эфире телеканала "Рада" фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука появилось рядом с надписью "Внезапно умер". Надпись касалась президента Европарламента Давида Сассоли, но визуально это выглядело так, будто речь идет о смерти Стефанчука. Дело в том, что спикер заболел коронавирусом, и многие подумали, что его не стало из-за болезни.

После этого спикер на своей странице в Facebook сообщил о своем благополучном "воскрешении" и опубликовал песню группы "Чайф" "Не спеши ты нас хоронить". Стефанчук отметил, что это адресовано телеканалу "Рада".

19 декабря в прямом эфире парламентского телеканала "Рада" журналистка не смогла выговорить слово "архистратиг". В частности, она дважды сказала, что находится возле храма "аристратига Михаила".

Во время трансляции доклада премьер-министра Дениса Шмыгаля сотрудница телеканала заглушила главу правительства детской считалкой про зайчика.