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Тимошенко на месяц "пропала" из Украины: СМИ узнали, где она была

Наталья Магдык
25 января, 14:03
Юлия Владимировна новогодние каникулы провела с семьей за пределами Украины

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время новогодних праздников месяц отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в пограничной службе.

Тимошенко месяц отдыхала в ОАЭ

Юлия Владимировна покинула Украину 27 декабря, а вернулась в страну 23 января. Дело в том, что перед началом новой сессии Верховной Рады состоялся согласительный совет и нужно было раньше быть в стране.

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Источники также отметили, что недавно дочь Тимошенко вместе с семьей переехала в Дубаи.

Юлия Тимошенко с дочкой Евгений и внучкой
Тимошенко с семьей

Депутатов просили не шиковать

  • В конце 2021 года, перед новогодними праздниками, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия посоветовал народным депутатам провести новогодние праздники так, как они проводили их в прошлом году. Говоря о том, будет ли он рекомендовать депутатам ехать на дорогие курорты, Мальдивы, Крушавель, к примеру, политик отметил, что нужно посещать украинские курорты.
  • В марте политолог Андрей Смолий опубликовал фото с Давидом Арахамией, который отдыхал в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives. Арахамия сказал, что за номер он платил 80 долларов в сутки.
Николай Тищенко

Где политики отдыхали на праздники

Президент Украины Владимир Зеленский отпраздновал Рождество на отечественном горнолыжном курорте Буковель.

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Ярослав Юрчишин из "Голоса" и "слуги народа" Александр Ковальчук и Георгий Мазурашу похвастались формой. Юрчишин вместе провел отдых в Египте.

Глава парламента Руслан Стефанчук провел праздники в Киеве с семьей. Под гирляндами на Софиевской площади он сделал семейные фото.

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Зеленского искали на Сейшелах

В начале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский два дня не выходил на связь. Блогер и политический аналитик Карл Волох сообщил, что у него есть информация о том, что глава государства с женой и Андреем Ермаком отправился на Сейшелы, однако данная информация не подтвердилась. Президент объявился в Киеве, но о том, где он был эти дни, до сих пор неизвестно.