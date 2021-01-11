Порошенко заметили на островах? В Сети появились фото дорогущей яхты

Пятый президент Украины Петр Порошенко был замечен на Галапагосских островах, что в тихом океане.

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Telegram-канал "Карточный Офис" фото дорогой яхты, на которой якобы отдыхал политик.

Порошенко засекли в Тихом океане?

В сообщении говорится, что политик вместе со своей семьей якобы в конце ноября на условиях анонимности арендовал одну из самых дорогих в этом районе яхт ARCHIMEDES с портом приписки в городе Бристоль. Ее стоимость оценивается в 75 млн евро, а аренда – 350 тыс. долл. в месяц.

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"Отдыхает Петр Алексеевич всей семьей. На борту, кроме команды, вместе с Порошенко находится еще девять человек. После того, как местные журналисты вечером подошли к яхте и попросили аудиенции у Петра Алексеевича, борт поднял якорь и ушел в неизвестном направлении несмотря на то, что по правилам в позднее время яхта должна оставаться на якоре", – пишет телеграм-канал.

В сети появились фото яхты, которую якобы снимал пятый президент Украины, хотя официально этому нет подтверждения и на фото невозможно опознать, кто находился на судне.

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А может ли Порошенко позволить себе такой отдых?

В списке миллиардеров американского журнала Forbes Порошенко занимает 1961 место – его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

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В декларации о доходах за 2019 год он указал, что заработал по основному месту работы 383 тыс. грн, а также зарегистрировал больше сотни тысяч гривен налички, и имеет около миллиона долларов на банковских счетах.

Как сообщали новости "Сегодня", народные депутаты от "Слуги народа" Андрей Одарченко и Юрий Камельчук обзавелись внедорожниками, которые стоят десятки тысяч долларов.

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