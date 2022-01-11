Зеленский нашелся! Показали новый снимок с президентом после слухов о Сейшелах

После нескольких дней слухов о возможном отдыхе на островах и странных фотографий в соцсетях, президент Владимир Зеленский таки объявился в Киеве и даже провел пару официальных мероприятий.
Зеленский отдыхал в Буковеле
После Нового года глава государства отправился в Карпаты. Как стало известно 4 января, там Зеленский "неожиданно" подселился к Коломойскому.
А уже 7-го числа Зеленский записал видеопоздравление с Рождеством, спускаясь с горы на борде.
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Спустя два дня Зеленский "потерялся"
Глава государства после Буковеля не выходил на связь всего два дня, а блогер и политический аналитик Карл Волох 9 января в Facebook уже начал разгонять "зраду", мол, Зеленский с супругой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком якобы отправились на курорт. А позже уточнил, что вип-туристы отправились на Сейшелы.
"У меня инфа, что сегодня МЗЧ с женой и Ермаком вылетели где-то в сторону Индийского океана – устал "буковелить", бедняга. Судя по всему, МЗЧ отправился на Сейшелы", – написал он.
Зеленский объявился 10-го, но запутал всех еще больше
10 января на странице президента в Instagram появилось фото с подписью: "Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году". Стоит отметить, что фото с селекторных совещаний в Офисе президента Зеленский обычно не выставляет в "инсту", но в этот раз, возможно, он решил развенчать слухи о своем "сейшельском отпуске".
Однако удивлению общественности не было предела, когда выяснилось, что опубликованное Зеленским фото – старое, за 29 ноября.
Мы даже сравнили его до малейших мелочей. Смотрите:
Но Зеленский таки действительно был в Киеве
В доказательство его присутствия в Киеве утром, 10 января, вышел пост в Twitter о телефонном разговоре с президентом Швейцарии.
Чуть позже в тот же день на сайте ОПУ опубликовали сообщение, что на Банковой состоялось селекторное совещание под председательством Зеленского.
А сегодня Офис президента сообщил о встрече Зеленского на Банковой с внешнеполитическими советниками лидеров Франции Эммануэлем Бонном и Германии Йенсом Плетнером, что окончательно опровергло отпуск на островах.
Помните историю Зеленского с Оманом?
- В начале января 2020 года, 2 числа, Зеленский впервые в качестве президента отправился в Буковель. Тогда он якобы выбрал для себя и своей семьи отечественный отдых.
- Но, как оказалось, это было только начало отпуска. Уже 5 –января стало известно, что он отправился в Оман. При этом на Банковой тогда уточнили, что глава государства хоть и полетел в Азию, но по работе.
- Там он первым делом встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман – Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Потом были еще переговоры с инвесторами.