Германия и Франция боятся назвать Россию стороной конфликта – Зеленский

Президент Украины считает, что переговоры по Донбассу в "нормандском формате" движутся по кругу, а переговорщики придерживаются осторожной дипломатии

Cоветники по внешней политике глав Германии и Франции не смогли прямо ответить на вопрос, является ли Россия стороной конфликта на Донбассе, который им задал российский переговорщик во время последних "нормандских" переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он подчеркнул, что Германия и Франция "снова избрали осторожную дипломатию".

"Мы не согласны с этим, потому что Россия, конечно же, является стороной в этом конфликте", – отметил президент.

Зеленский добавил, что этот случай показательный что касается "нормандского формата" и встреч в Минске.

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"Мы находимся на таком этапе, когда все боятся даже назвать Россию стороной конфликта", – подчеркнул он.

Президент Украины считает проблемой, то, что представитель Германии не смог прямо ответить на упомянутый вопрос.

"Я думаю, это проблема. Здесь нет места дипломатии. Война продолжается уже семь лет. Уже на первой нормандской встрече я понял, что мы движемся по кругу, как лошади в цирке", – отметил президент.

Напомним, на последних переговорах советников лидеров стран "Нормандской четверки" Россия в очередной раз отказалась от прекращения огня на Донбассе и настаивала на том, чтобы стороной конфликта выступали ОРДЛО, а не Москва.

Отметим, президент Украины предлагает создать новый формат переговоров по Донбассу, Крыму и "Северному потоку – 2", объединив эти вопросы на одной площадке.