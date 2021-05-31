Можно объединить. Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму

Президент считает, что все важные вопросы можно обсуждать в рамках одной переговорной площадки

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу, Крыму и "Северному потоку – 2". Обсуждение этих вопросов можно было бы объединить на одной переговорной площадке.

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Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Там (в "нормандском формате" – Ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубу, ни о гарантиях безопасности. "Нормандский формат" и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", – сказал он.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если не сложится с саммитом "Нормандской четверки", то он по отдельности будет встречаться с каждым из лидеров-участников этого формата для обсуждения урегулирования на Донбассе.

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