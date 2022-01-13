"Это свинство!" Зеленский серьезно обиделся на "95 Квартал"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская журналистка и жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский близко к сердцу воспринимает юмор про него. Об этом ей сказал Юрий Великий, один из ведущих актеров "Квартала 95", который пародирует главу государства.

Об этом Бацман сказала в программе Время Голованова на телеканале "Украина 24".

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"Так вот, Юрий Великий мне открыто сказал в интервью о том, что президент – очень ранимый человек. До президентства он с удовольствием воспринимал любые шутки о себе, какую-то критику, говорил – напишите обо мне что-нибудь смешное, пожестче, это же круто", – сказала она.

Журналистка добавила, что Зеленский до президенства сам так "стебал" политиков и президентов.

"Он на этом делал свою популярность, делал свое имя, это было всегда весело, классно, но для тех, над кем он шутил, возможно и обидно, и неприятно. Тем не менее, все это терпели, "95 Квартал" рос и процветал", – отметила она.

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По словам Бацман, Юрий Великий пересказал ей разговор, который у него был с Евгением Кошевым – нынешним руководителем "95 квартала".

"Он сказал – приходит Женя после какого-то нашего выступления и говорит: "Мне сейчас Вова звонил, и сказал: "Что вы так шутите обо мне? Это же вообще свинство!"" Они очень расстраиваются из-за этого, конечно же. Все это было по-другому, и "95 Увартал" состоит из политического юмора. Он потому и "95 Квартал", потому его и любят, ценят, уважают. Он занял свое лидирующее место в этом сегменте именно потому, что он шутил всегда о политиках, о власти. И людям это нравилось, люди поддерживали это", – сказала журналистка.

По словам Бацман, она дала совет Великому быть честными со зрителями.

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"Вы скажите, что пока Владимир Зеленский будет президентом, мы вешаем на "95 Квартал" замок, закрываем проект. Потому что иначе вы будете терять популярность.Или вы опять же честно выйдите и скажите – мы не хотим критиковать президента, не хотим критиковать его власть, его команду, нам не разрешают или сами не хотим", – сказала она Великому, на что тот ей ответил, что закрываться они не будут и не будут сейчас жестко шутить о президенте.

Кто такой Юрий Великий и что говорит о Зеленском

Юрий Великий – украинский комик, пародист, юморист, актер "Студии Квартал-95" с 2009 года, пародист президента Владимира Зеленского и других известных людей Украины и России, бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" (2005—2019).

Ранее он в интервью Алесе Бацман признался, что после ухода Зеленского в политику студия начала заниматься самоцензурой.

"(Включилась ли самоцензура?) Естественно. Хотя самоцензура была изначально. У любого автора должна быть самоцензура. Ты должен понимать, что не имеешь права шутить на какие-то темы. Например, я не шучу на темы смерти, болезни, стараюсь не шутить на тему войны", – рассказал Великий.

Он подчеркнул, что президента и так многие критикуют, поэтому "Квартал" не намерен жестко шутить о нем.

А что говорил Зеленский о "Квартале 95"?

Ране он подтвердил, что в начале его президентства бывшие коллеги действительно интересовались его мнением о тех или иных моментах шоу, и он отвечал им. Однако сейчас президент не располагает временем для просмотра "Вечернего квартала".

"С самого начала они меня спрашивали, как я думаю, да, я что-то отвечал. Я, к сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть "Квартал", нет времени, скажу честно. Но когда я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, а что нет, и все", – говорил Зеленский.

Кроме того, недавно Зеленский был на концерте "95 Квартала". Он не принимал участие в шоу, но немного подыграл артистам в номере из зрительского зала.

Что думают кварталовцы о Зеленском-президенте?

Участник "Квартала 95" Юрий Ткач откровенно рассказывал, какие у него отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"К сожалению, должность президента не предусматривает приходить и редактировать какой-то материал в "Квартале" … У нас нет такого: "Алло, Владимир Александрович, как вы там, что вы там?" – говорил он.

А вот участник студии Александр Пикалов поделился историей, как "Квартал" поздравлял Зеленского с днем рождения. Он лично подарил президенту вещь, которая, по его мнению, должна быть у любого мужчины, и признался, что выпил в этот день.

А актриса Елена Кравец рассказала, что семья Зеленских поздравляет ее с днем рождения. Правда, времени на личные встречи у старых друзей практически не осталось.

"Отвечу вопросом на вопрос: осталось ли время у Елены и Владимира Зеленских на встречи с нами? Мне кажется, нет. И это понятно", – отвечает актриса на наши вопросы о президенте.

Владимир Зеленский и Елена Кравец. Фото: из открытых источников

А Зеленскому вообще светит еще "Квартал 95"?

Журналист Дмитрий Гордон накануне высказал свое мнение, есть ли шанс у Зеленского вернуться в "Квартал" после ухода из политики: "Я не знаю, как он вернется в "Квартал", "Квартал" он убил собственными руками. Запретив ребятам шутить о себе, он убил "Квартал" собственными руками".

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

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