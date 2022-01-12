"95 квартал" – мертв, Зеленский все запретил – инсайд Гордона

Журналист Дмитрий Гордон считает, что Владимир Зеленский после своего президентства вряд ли уже вернется в "95 квартал", поскольку "убил" его собственными руками, запретив о себе шутить.
Такое мнение он высказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.
Зеленский уже другой человек – "Квартал" ему не "светит"
На вопрос, сильно ли изменился Владимир Зеленский за три года после выхода интервью их интервью в 2018-м, журналист ответил: "Это не Владимир Александрович, это совершенно другой человек. Причем, я вам скажу, что когда он перестанет быть президентом, у него есть шанс снова превратиться во Владимира Александровича. В Володю".
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Таким он был в 2018-м.
На уточняющий вопрос, есть ли шанс у Зеленского вернуться в "Квартал" после ухода из политики, Гордон интересно ответил: "Я не знаю, как он вернется в "Квартал", "Квартал" он убил собственными руками. Запретив ребятам шутить о себе, он убил "Квартал" собственными руками".
"Я не знаю, куда ему возвращаться, может на пепелище, может, он возродит "Квартал" – я не знаю. Но у него есть шанс снова превратиться в этого светлого, прекрасного человека, которым восхищалась вся страна, который рождал юмор, счастье. Я с ностальгией сейчас смотрю на эту фотографию, там совершенно другой человек. Сегодня это глубоко раненый человек, жесткий, иногда жестокий, комплексующий, рефлексирующий, болезненно относящийся к критике, не могущий провести реформы, окруживший себя идиотами и подхалимами. Но это удел не только его одного. Я его не хочу обвинять в этом. Этот путь проходили практически все президенты в разных странах мира. Практически все", – резюмировал журналист.
В самом "Квартале" не отрицают, что с Банковой им помогают. Может потом и Зеленского возьмут назад?
Участник студии "Квартал 95" Александр Пикалов рассказал, что первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру удается совмещать обязанности на Банковой с творчеством юмористов. Например, подсказывает им относительно шуток, утверждает финансы. Он подчеркнул, что Шефир не частый гость в "Квартале", и когда накапливается много вопросов – помощник Зеленского приедет и все уладит за один раз.
Также Пикалов сомневается, что Зеленский вернется на сцену. По его мнению, действующий президент "перерос "Квартал" на 100 голов".
С Зеленским друзья-кварталовцы на Вы, но могут и выпить
Участник "Квартала 95" Юрий Ткач откровенно рассказывал, какие у него отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"К сожалению, должность президента не предусматривает приходить и редактировать какой-то материал в "Квартале" … У нас нет такого: "Алло, Владимир Александрович, как вы там, что вы там?", – говорил он.
А все тот же Пикалов поделился историей, как "Квартал" поздравлял Зеленского с днем рождения. Он лично подарил президенту вещь, которая, по его мнению, должна быть у любого мужчины и признался, что выпил в этот день.
А что сам Зеленский говорит о своей бывшей работе
Ране он подтвердил, что в начале его президентства бывшие коллеги действительно интересовались его мнением о тех или иных моментах шоу и он отвечал им. Однако сейчас президент не располагает временем для просмотра "Вечернего квартала".
"С самого начала они меня спрашивали, как я думаю, да, я что-то отвечал. Я, к сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть "Квартал", нет времени, скажу честно. Но когда я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, а что нет, и все", – говорил Зеленский.