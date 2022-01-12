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Зеленский покинет Офис президента: уже озвучен план

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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12 января, 17:50
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Еще до своей победы на выборах Зеленский озвучил желание переместить Администрацию президента в другое здание
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Владимир Зеленский хочет перевезти Офис президента с Банковой в Голосеевский район.

Об этом он сказал в программе Время Голованова на телеканале "Украина 24".

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На ВДНХ? Серьезно?

Ведущий напомнил Гордону, как в 2019 году президент говорил о переезде, но потом передумал. Журналист ответил, что Зеленский много чего обещал.

"Он много чего говорил, обещал. Что теперь рассматривать это? Дело в том, что в этом плане я его понимаю как раз. Потому что там же вся связь, все коммуникации. Там куча всего, без чего нельзя. И если это делать наново, то это надо потратить огромные деньги", – сказал он.

Неожиданная информация от Гордона. Скриншот

Следом Гордон добавил, что знает о новых планах Зеленского.

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"Хотя я знаю, что такие планы есть – полностью перевести Офис президента. Я даже знаю куда. В Голосеево, там где район Выставки, там есть место. Есть планы, я знаю, в Офисе перевести Офис президента, Верховную Раду, Кабмин в район Выставки достижений народного хозяйства", – заявил он.

Также, по мнению Гордона, обещанной открытости и прозрачности в Офисе президента нет, все происходит за закрытыми дверями.

"Мало того, никто народу не отвечает ни на какие вопросы. Оторванность, к сожалению, от жизни. Оторванность. Но это удел большинства украинских президентов. Пока они не в этом кабинете. Это проклятый кабинет какой-то. Пока они не в этом кабинете, они еще понимают людей, живут их интересами. Как только они там оказываются, они улетают в космос. Это кабинет, из которого прямой путь в космос", – сказал журналист.

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ВДНХ – это где?

Отметим, Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) находится в Голосеевском районе Киева.

Построена как величественное место достижений, она занимает 286 га территории и насчитывает 180 зданий и сооружений, 19 из которых имеют статус историко-культурных памятников Украины.

Карта ВДНХ
Карта ВДНХ

А помните, сьемки сериала "Слуга народа" проходили именно на ВДНХ

Премьерный показ первого сезона шоу "Слуга народа", включающего 24 серии, стартовал на украинском телеканале "1+1" 16 ноября 2015 года. В роли главного героя снялся Владимир Зеленский. Большинство центральных персонажей сыграли актеры "Квартала 95" — Елена Кравец, Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Сергей Казанин, Юрий Крапов и другие.

Бюджет одного эпизода сериала составляет порядка 90 тысяч долларов, или 2,1 миллиона гривен.

Съемки сериала, начавшиеся весной и закончившиеся осенью 2015 года, проходили в Киеве — во дворах жилых домов спальных районов, школах, детских садах торговых центрах, на ВДНХ и даже в бывшей резиденции президента Украины Виктора Януковича "Межигорье".

Зеленский в костюме разгуливает по ВДНХ во время съемок сериала. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский в костюме разгуливает по ВДНХ во время съемок сериала. Фото: коллаж "Сегодня"

Интересно, что персонаж Зеленского в сериале перенес все главные госучреждения на ВДНХ.

Зеленский с самого начала хотел съехать с Банковой

Владимир Зеленский сообщал о своих планах переноса Администрации президента с улицы Банковой еще перед вторым туром президентских выборов. Причем он выражал желание переехать за пределы Киева, чтобы не создавать транспортных проблем в столице.

Офис президента Украины. Фото: из открытых источников
Офис президента Украины. Фото: из открытых источников

После инаугурации у Зеленского продолжали продвигать идею переезда, в частности команду президента смущал плохо работающий wi-fi и зашторенные окна в здании на Банковой. Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе предлагал перевести Администрацию президента в промзону на Теличке. Еще одним возможным местом переезда администрации назывался КВЦ "Парковый".

Также у Зеленского рассматривали возможность переезда в Украинский дом, расположенный в самом центре столицы. В 2019 году президенту даже представили концепцию реконструкции Украинского дома под новый Офис президента.

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