Чтобы посадить на ж*пу – достаточно посмотреть: Кива о возможной схватке с Вирастюком

Накануне депутат-силач заявил, что готов пойти в бойцовский клуб Рады и при необходимости использовать силу – Кива отреагировал

Василий Вирастюк и Илья Кива. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Илья Кива считает, что справиться с новоиспеченным "слугой народа" Василием Вирастюком в Верховной Раде, в случае конфликта, можно и без рукоприкладства. Об этом он рассказал нам в комментарии.

Нардеп ответил на вопрос, готов ли он противостоять Вирастюку, если тот в сессионном зале будет применять силу.

"Вы росли на улице? Так вот я говорю: чтобы жить на улице не надо быть самым сильным, или не надо быть мастером спорта по дзюдо, а просто нужно иметь внутри стержень. И для того, чтобы иногда садить на ж*пу, не обязательно бить в челюсть, а достаточно просто посмотреть", – сказал Кива.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк заявил, что готов пойти в "бойцовский клуб Рады" и при необходимости использовать силу, чтобы блокировать трибуну. Он не исключил, что может применить силу в парламенте.

Напомним, на днях в парламенте подрались депутаты – Кива схлестнулся у парламентской трибуны с Тищенко.