Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости политики

Иногда бывает необходимость. Вирастюк рассказал, на что готов ради "Слуги народа"

20 июня 2021 17:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Нардеп при необходимости готов силой блокировать трибуну, но все зависит от ситуации и заранее такой сценарий он не рассматривает

Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк готов пойти в "бойцовский клуб Рады" – при необходимости использовать силу, чтобы блокировать трибуну.

Реклама

Об этом он сказал в интервью "НВ".

Журналист спросил, не боится ли Вирастюк что в "Слуге народа" его будут использовать для своих целей. Например, как пауэрлифтера Артема Дмитрука, который блокировал нардепа Батькивщины Сергея Власенко.

"А вы считаете, что это является использованием? Возможно, эта необходимость иногда бывает. Поэтому все зависит от ситуации. Но так, чтобы кто-то использовал и уговаривал специально, – не думаю", – сказал он.

Читайте также: Некоторым депутатам я бы не доверял – Вирастюк о "Слуге народа"

Реклама

На уточняющий вопрос, будет ли он участвовать при необходимости в таких ситуациях Вирастюк сказал, что "все зависит от ситуации". Но такой вариант он допускает.

Не пропусти!
Россия подозревает Украину в договорняке на Евро-2020
Тренер Украины Шевченко и форвард России Дзюба

"Возможно. Нет, я его заранее не рассматриваю. Здесь все зависит от места и темы", – заявил нардеп.

Напомним, Василий Вирастюк с трудом прошел в Раду – ему пришлось пройти несколько судов, в которых оспаривались результаты выборов на Прикарпатье. Вирастюк рассказывал, чем будет заниматься в Верховной Раде. Он пообещал, что будет заниматься реальными делами, а не политикой.

Смотрите также видео, как Вирастюк принимал присягу в Раде:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Новые санкции Украины: почему СНБО взялся за хакеров
Новые санкции Украины: почему СНБО взялся за хакеровВласть
"Господь Бог слишком много дал воды сразу": Аваков раскритиковал Данилова за слова о КрымеВласть
Глядя ему в глаза, произнес присягу:
Глядя ему в глаза, произнес присягу: "Слуга народа" Вирастюк рассказал, как отнесся к крикам "ганьба"Власть
Некоторым депутатам я бы не доверял – Вирастюк о
Некоторым депутатам я бы не доверял – Вирастюк о "Слуге народа"Власть
Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать
Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе" – КулебаВласть
Налоговая амнистия и санкции против Фирташа и Фукса – самое важное о деньгах за неделю
Налоговая амнистия и санкции против Фирташа и Фукса – самое важное о деньгах за неделюЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять