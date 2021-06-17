Українська
$ 27,03
32,77
  1. Новости политики

В Верховной Раде выступление Потураева спровоцировало драку (видео)

17 июня 2021 11:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На видео видно, как во время скопления возле трибуны народный депутат Илья Кива ударил Яременко

Драка в Верховной Раде после выступления Потураева. Фото: скрин

Драка в Верховной Раде после выступления Потураева. Фото: скрин

В четверг, 17 июня, в Верховной Раде после выступления депутата от партии "Слуга Народа" Никиты Потураева произошла драка.

Реклама

После слов депутата о партии "ОПЗЖ" к нему подошли другие нардепы и голосование остановили.

Во время скопления возле трибуны депутат Илья Кива ударил нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Не пропусти!
Украина – Северная Македония: онлайн второго матча нашей команды на Евро-2020

Недавно народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, с которого сняли электронный браслет, заявил, что на него в Верховной Раде напал внефракционный депутат Гео Лерос.

Реклама

Также сообщалось, что в Раде "потолкались" депутаты Сергей Власенко и Артем Дмитрук.

Ранее мы показывали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Так выглядит обед настоящего слуги народа": депутат показал фото из столовой РадыВласть
"Есть только одно опасение": Зеленский о встрече Байдена и ПутинаВласть
У Зеленского хотят уволить Авакова – СМИ узнали подробности
У Зеленского хотят уволить Авакова – СМИ узнали подробностиВласть
"Будет жесткий отбор": Вирастюк о планах в Раде и первом законопроектеВласть
Рада может провести срочное заседание: в
Рада может провести срочное заседание: в "Слуге народа" назвали единственный вопросВласть
Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо Кулебы
Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо КулебыВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять