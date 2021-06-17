В Верховной Раде выступление Потураева спровоцировало драку (видео)

На видео видно, как во время скопления возле трибуны народный депутат Илья Кива ударил Яременко

Драка в Верховной Раде после выступления Потураева. Фото: скрин

В четверг, 17 июня, в Верховной Раде после выступления депутата от партии "Слуга Народа" Никиты Потураева произошла драка.

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После слов депутата о партии "ОПЗЖ" к нему подошли другие нардепы и голосование остановили.

Во время скопления возле трибуны депутат Илья Кива ударил нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Недавно народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, с которого сняли электронный браслет, заявил, что на него в Верховной Раде напал внефракционный депутат Гео Лерос.

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Также сообщалось, что в Раде "потолкались" депутаты Сергей Власенко и Артем Дмитрук.

Ранее мы показывали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.