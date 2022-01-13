"Це свинство!" Зеленський серйозно образився на "95 Квартал"

Володимир Олександрович – вразлива людина, за словами його колишніх колег по сцені

Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська журналістка та дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман заявила, що президент України Володимир Зеленський близько до серця сприймає гумор про нього. Про це їй сказав Юрій Великий, один із провідних акторів "Кварталу 95", який пародує главу держави.

Про це Бацман сказала у програмі Час Голованова на телеканалі "Україна 24".

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"Так ось, Юрій Великий мені відверто сказав в інтерв'ю про те, що президент – дуже вразлива людина. До президентства він із задоволенням сприймав будь-які жарти про себе, якусь критику, говорив – напишіть про мене щось смішне, жорсткіше, це ж круто", – сказала вона.

Журналістка додала, що Зеленський до президентства сам так "стебав" політиків та президентів.

"Він на цьому робив свою популярність, робив своє ім'я, це було завжди весело, класно, але для тих, над ким він жартував, можливо і прикро, і неприємно. Проте все це терпіли, "95 Квартал" зростав і процвітав", – зазначила вона.

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За словами Бацман, Юрій Великий переказав їй розмову, яка у нього була з Євгеном Кошовим – нинішнім керівником "95 кварталу".

"Він сказав – приходить Женя після якогось нашого виступу і каже: "Мені зараз Вова дзвонив, і сказав: "Що ви так жартуєте про мене? Це взагалі свинство! Вони дуже засмучуються через це, звичайно ж. Все це було інакше, і "95 Квартал" складається з політичного гумору. Він тому й "95 Квартал", бо його і люблять, цінують, поважають. Він зайняв своє лідируюче місце у цьому сегменті саме тому, що він жартував завжди про політиків, про владу. І людям це подобалося, люди підтримували це", – сказала журналістка.

За словами Бацман, вона дала пораду Великому бути чесними з глядачами.

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"Ви скажіть, що поки Володимир Зеленський буде президентом, ми вішаємо на "95 Квартал" замок, закриваємо проєкт. Тому що інакше ви втрачатимете популярність. Або ви знову ж таки чесно вийдіть і скажіть – ми не хочемо критикувати президента, не хочемо критикувати його владу, його команду, нам не дозволяють чи самі не хочемо", – сказала вона Великому, на що той їй відповів, що закриватися вони не будуть і зараз не будуть жорстко жартувати про президента.

Хто такий Юрій Великий і що каже про Зеленського

Юрій Великий – український комік, пародист, гуморист, актор студії "Квартал-95" з 2009 року, пародист президента Володимира Зеленського та інших відомих людей України та Росії, колишній учасник дуету "Брати Шумахери" (2005-2019).

Раніше він в інтерв'ю Олесі Бацман зізнався, що після того, як Зеленський пішов у політику, студія почала займатися самоцензурою.

"(Чи включилася самоцензура?) Звісно. Хоча самоцензура була від початку. У будь-якого автора має бути самоцензура. Ти мусиш розуміти, що ти не маєш права жартувати на якісь теми. Наприклад, я не жартую на теми смерті, хвороби, намагаюся не жартувати на тему війни", – розповів Великий.

Він підкреслив, що президента і так багато хто критикує, тому "Квартал" не має наміру жорстко жартувати про нього.

А що говорив Зеленський про "Квартал 95"?

Раніше він підтвердив, що на початку його президентства колишні колеги дійсно цікавилися його думкою про ті чи інші моменти шоу, і він відповідав їм. Однак зараз президент не має часу для перегляду "Вечірнього кварталу".

"З самого початку вони мене питали, як я думаю, так, я щось відповідав. Я, на жаль, не щоразу можу дозволити собі подивитись "Квартал", немає часу, скажу чесно. Але коли я щось дивлюсь, я завжди пишу їм, що сподобалося, а що ні, і все", – говорив Зеленський.

Крім того, нещодавно Зеленський був на концерті "95 Кварталу". Він не брав участі у шоу, але трохи підіграв артистам у номері із залу для глядачів.

Що думають кварталівці про Зеленського-президента?

Учасник "Кварталу 95" Юрій Ткач відверто розповідав, які у нього стосунки із президентом України Володимиром Зеленським.

"На жаль, посада президента не передбачає приходити та редагувати якийсь матеріал у "Кварталі"... У нас немає такого: "Алло, Володимире Олександровичу, як ви там, що ви там?" – казав він.

А ось учасник студії Олександр Пікалов поділився історією, як "Квартал" вітав Зеленського з днем народження. Він особисто подарував президентові річ, яка, на його думку, має бути у будь-якого чоловіка, і зізнався, що випив цього дня.

А актриса Олена Кравець розповіла, що родина Зеленських вітає її із днем народження. Щоправда, часу на особисті зустрічі у старих друзів практично не лишилося.

"Відповім питанням на запитання: чи залишився час у Олени та Володимира Зеленських на зустрічі з нами? Мені здається, ні. І це зрозуміло", – відповідає актриса на наші запитання про президента.

Володимир Зеленський та Олена Кравець. Фото: з відкритих джерел

А Зеленському взагалі світить ще "Квартал 95"?

Журналіст Дмитро Гордон напередодні висловив свою думку, чи є шанс у Зеленського повернутися до "Кварталу" після виходу з політики: "Я не знаю, як він повернеться до "Кварталу", "Квартал" він вбив власними руками. Заборонивши хлопцям жартувати про себе, він вбив "Квартал" власними руками".

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

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