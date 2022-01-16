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Зеленскому было не по себе: "95 квартал" выдал неожиданную пародию

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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16 января, 23:55
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Бывшие коллеги Зеленского по сцене смогли удивить президента, рассказал Дмитрий Гордон
Владимир Зеленский (слева) и Дмитрий Гордон (справа).
Владимир Зеленский (слева) и Дмитрий Гордон (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил, что ему понравилась пародия на него в "95 квартале".

"Это как раз коллаборация была. Эти замечательные ребята из "95 квартала" – Женя Кошевой и Елена Кравец – сделали прекрасную пародию на меня и Алесю (журналистка Алеся Бацман – прим. ред.), разыграли в присутствии президента.

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Для президента, который присутствовал, это была неожиданность. "95 квартал" поступил очень мужественно – мне они сказали, что готовят. И они настолько классно обо мне сделали – смело и с юмором. И президенту было не по себе – я это видел. И был смех сквозь слезы", – сказал Гордон.

"95 квартал", к сожалению, все"

"Если бы президент Зеленский понимал, что он стал президентом благодаря свободе слова, гласности, тому, что он в "95 квартале" мог шутить над всеми президентами и власть предержащими... И если бы он не говорил "95 кварталу": "Не делайте на меня пародии, не говорите это, то". Он же в ручное управление перевел все", – рассказал журналист.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский собственноручно убил "95 квартал":

"Они стонут. Юрий Великий (один из ведущих актеров "Квартала 95" – прим. ред.) сказал об этом в интервью Алесе Бацман. И я сказал, что президент Зеленский убил "95 квартал". Он его собственноручно убил. "95 квартал", к сожалению, все... Это не "95 квартал", а его тень. Причем бледная тень".

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Напомним, украинская журналистка и жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский близко к сердцу воспринимает юмор о нем. Об этом ей сказал Юрий Великий, один из ведущих актеров "Квартала 95", который пародирует главу государства.

"Так вот, Юрий Великий мне открыто сказал в интервью о том, что президент – очень ранимый человек. До президентства он с удовольствием воспринимал любые шутки о себе, какую-то критику, говорил – напишите обо мне что-нибудь смешное, пожестче, это же круто", – сказала она.

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