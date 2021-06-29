Рада підтримала судову реформу: що значить новий закон

Парламент прийняв одну важливу правку – у іноземних експертів буде право вирішального голосу при призначенні суддів

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект 3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Це означає, що тепер будуть контролювати не тільки роботу суддівського корпусу, а й тих, хто їх призначає. Відповідний документ підтримали 293 депутати.

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Ключова ідея документа – перевіряти на порядність не тільки суддів, а й персональний склад органів, що забезпечують кадрами судову гілку влади.

На сьогоднішньому засіданні Рада також підтримала важливу правку, яка стосується вирішального голосу іноземців при формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Рішення конкурсної комісії приймається, якщо буде чотири голоси, з яких два – це голоси міжнародних експертів.

Основні положення закону

Вища кваліфікаційна комісія суддів складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Їх будуть призначати на 4 роки.

ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів. У разі закінчення строку повноважень члена Комісії, у результаті чого вона буде вважатися неповноважною, такий член продовжує виконувати свої повноваження до дня призначення на його посаду іншої особи, але не довше трьох місяців.

членом ВККС може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років і відповідає критеріям доброчесності та професійної компетентності. Повинен дотримуватися політичної нейтральності, не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Законом встановлено загальне правило для визначення кількості суддів у суді, його визначає ВККС – максимальна кількість суддів Верховного суду не може перевищувати 200.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про масштабну реформу судової системи. Влада має намір провести перезавантаження КСУ, впровадити суд присяжних, а також перевести бюрократичні процедури в смартфон.