Зеленський вихідні проведе в Туреччині: дата і плани візиту

Після дводенного візиту на Донбаспрезидент Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Поїздка відбудеться 10 квітня.
Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.
В першу чергу Зеленський зустрынеться з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом, з яким проведе переговори.
Потім під співголовуванням президентів України і Туреччини буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між двома країнами.
Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Нагадаємо, минулого разу Зеленський був з візитом у Туреччині в жовтні 2020 року. Тоді він домовився з Ердоганом посилити співпрацю і разом боротися за повернення Криму Україні.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на наступному тижні Зеленський відправиться до Франціїдля зустрічі з Еммануелем Макроном.
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