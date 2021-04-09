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Зеленський вихідні проведе в Туреччині: дата і плани візиту

9 квітня, 16:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Днями глава держави був в Катарі, а тепер готується до зустрічі з Ердоганом

Після дводенного візиту на Донбаспрезидент Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Поїздка відбудеться 10 квітня.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

В першу чергу Зеленський зустрынеться з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом, з яким проведе переговори.

Потім під співголовуванням президентів України і Туреччини буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між двома країнами.

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Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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Нагадаємо, минулого разу Зеленський був з візитом у Туреччині в жовтні 2020 року. Тоді він домовився з Ердоганом посилити співпрацю і разом боротися за повернення Криму Україні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на наступному тижні Зеленський відправиться до Франціїдля зустрічі з Еммануелем Макроном.

Відео: Сьогодні

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Туреччина візит Володимир Зеленський Реджеп Эрдоган

Джерело: Сьогодні

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