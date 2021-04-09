"Тут хочуть миру": Зеленський другий день в окопах на Донбасі (фото)

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів другий день на Донбасі, де відвідав чергові позиції української армії на найгарячіших ділянках фронту. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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Він побував у тих гарячих точках, де останнім часом загинули українські герої і де найбільше поранених.

"Тут хочуть миру, але з іншого боку лінії розмежування зброї не складають. Наші бійці розповідали мені про свою службу під звуки пострілів, які знову стали на передовій небезпечною буденністю. Після місяців дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню ми повернулися до необхідності встановлювати перемир’я" , – сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що останнім часом активізувалися ворожі снайпери, які регулярно ціляться по позиціях ЗСУ, територія біля лінії розмежування замінована, а від інфраструктури часом не залишилося нічого.

"Наш спільний обов’язок – пам’ятати героїв. Мій особистий обов’язок як Верховного Головнокомандувача – підтримувати бойовий дух військових, які на фронті роблять усе можливе для захисту України", – додав глава держави.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент відвідав військових на передовій і 8 квітня. Він туди відправився у зв'язку із загостренням ситуації на фронті і частішою загибеллю українських захисників останніми тижнями. Він там поспілкувався з бійцями, відвідав їх їдальню і роздав подарунки з держнагородами.

Також Зеленський вважає, що представники влади повинні бувати на Донбасі хоча б по черзі, адже це дуже важливо для бійців ЗСУ. Він також нагадав, що вже з початку цього року загинули 26 військовослужбовців.

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