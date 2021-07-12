Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: що обговорювали

Ситуація на Донбасі, епідемія коронавірусу в Україні і вступ в ЄС і НАТО стали важливими темами на переговорах глави держави в Берліні

Зеленський зі Штайнмаєром обговорили реформи в Україні / Фото: Офис Президента Украины

В ході свого робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром і обговорив з ним низку важливих для нашої країни питань.

Про це повідомили в Офісі президента.

Реклама

Серед питань, які обговорювалися – ситуація з безпекою на сході України. На цьому тлі Зеленський вказав на те, що Україна робить все можливе задля мирного врегулювання на Донбасі.

Піднімалася тема і прагнення України вступити в Євросоюз і НАТО та реалізації цієї мети, а також прогресу у втіленні ключових реформ в країні, зокрема – судової та антикорупційної.

Зеленський розповів про антиолігархічний законопроект – він вважає, що його реалізація разом з іншими законами відокремить великий бізнес від політики. Штайнмаєр вважає, що цей закон забезпечить більшу прозорість і поліпшить бізнес-клімат в Україні, що зацікавить німецьких підприємців щодо інвестиціях.

Крім того, президент розповів про ситуацію з коронавірусною пандемією в Україні, наголосивши на важливості практичної підтримки з боку ЄС і Німеччини зокрема в забезпеченні українців вакцинами.

Реклама

Співрозмовники відзначили важливість питання збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості, чим активно займаються в обох країнах.

Нагадаємо, що Зеленський знаходиться в Німеччині вже другий день. напередодні він зустрівся з найвірогіднішим наступником канцлера Ангели Меркель – прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

Надалі він проведе переговорити і з самою Меркель. Раніше ми писали, які питання вони обговорюватимуть.