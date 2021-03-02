Зеленський вакцинувався від COVID-19: фото з Донбасу

Президент Володимир Зеленський вакцинувалася від COVID-19 разом з військовослужбовцями в рамках своєї робочої поїздки на Донбас.
За його словами, вакцина дозволить українцям знову жити без карантинних обмежень.
"Вакцинувався проти COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як Верховний головнокомандувач. Та сама (вакцина) Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була доправлена першою до України і отримана мільйонами людей в світі", – написав Зеленський в Twitter.
Як ми вже писали, сьогодні Зеленський відправився на Донбас разом з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Європейський високопосадовець пробуде в Україні два дні і поспілкується з військовими.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже встиг вакцинуватися індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він цілком залишився задоволеним і закликав українців наслідувати його приклад.
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