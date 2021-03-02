Українська
$ 28
33,72
  1. Новости политики

Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с Донбасса

2 марта, 12:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства заявлял, что как Верховный главнокомандующий обязан был это сделать вместе с военными

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19 вместе с военнослужащими в рамках своей рабочей поездки на Донбасс.

Реклама

По его словам, вакцина позволит украинцам снова жить без карантинных ограничений.

"Вакцинировался против COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве Верховного главнокомандующего. Та самая (вакцина) Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину и получена миллионами людей в мире", – написал Зеленский в Twitter.

В тренде
Лишить ОАСК полномочий: какие скандалы тянутся за Киевским админсудом

Как мы уже писали, сегодня Зеленский отправился на Донбасс вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Высокопоставленный европейский чиновник пробудет в Украине два дня и пообщается с военными.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр здравоохранения Максим Степанов уже успел вакцинироваться индийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он вполне остался доволен и призвал украинцев следовать его примеру.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс вакцинация вакцина Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Не буду покрывать негодяев": Кулеба срочно отозвал в Киев двух дипломатовВласть
"Аннексию невозможно признать": у Путина отреагировали на слова Байдена о КрымеВласть
Дубинский вылетел на
Дубинский вылетел на "встречку" и врезался в "Джип", есть пострадавшие – СМИВласть
Рабинович показал карту Украины без Крыма, но с
Рабинович показал карту Украины без Крыма, но с "Л/ДНР"Власть
Историческое событие. В Верховной Раде ввели сенсорные кнопки
Историческое событие. В Верховной Раде ввели сенсорные кнопкиВласть
Зеленский объявил войну судебной системе
Зеленский объявил войну судебной системеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять