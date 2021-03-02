Зеленський сьогодні вакцинується від COVID-19: де і яким препаратом

Глава держави відбув з робочою поїздкою до військових на передову

Президент Володимир Зеленський, як і обіцяв, вакцинується від COVID-19 з військовими, а зробить він це сьогодні на Донбасі.

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Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна.

Сьогодні глава держави з робочою поїздкою прибув до зони Операції об'єднаних сил і там же отримає щеплення.

"Сьогодні (вакцинують Зеленського. – Ред.). Серед військових в зоні ООС", – сказав Подоляк і додав, що отримає щеплення препаратом AstraZeneca (Covishield).

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Як ми вже писали, сьогодні Зеленський відправився на Донбас разом з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Європейський високопосадовець пробуде в Україні два дні і поспілкується з військовими.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже встиг вакцинуватися індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він цілком залишився задоволеним і закликав українців наслідувати його приклад.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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