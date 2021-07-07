Зеленський в Литві, розстріл копа в Києві і вбивство президента Гаїті – головні новини СЬОГОДНІ

У Києві заарештували голову заводу "Кузня на Рибальському" Володимира Шандру, а Україна готується ввести санкції проти Білорусі

Робоча поїздка Зеленського, стрілянина в Києві і вбивство Жовенеля Моїза. Фото: колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський продовжує візит до Литви, а тим часом в Києві розстріляли поліцейського, а в Гаїті – президента і його дружину.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини середи, 7 липня.

Зеленський в Литві – день другий

Реклама

Меркель, Зеленський і Байден. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський продовжує свій візит до Литви – на другий день поїздки він взяв участь у Конференції з питань реформ в Україні і дав спільну пресконференцію зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою.

Зокрема, він не виключив, що США можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі, а також сказав, які питання збирається порушувати на переговорах з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.

Україна готова ввести санкції проти Лукашенка

Реклама

Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний спосок передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Обмеження пропонується ввести стосовно білоруських фізосіб на три роки.

Вбивство президента Гаїті

Жовенеля Моїза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo

Реклама

Група невідомих вчинила збройний напад на резиденцію президента Гаїті, в результаті якої глава держави Жовенель Моїз був убитий, а його дружина Мартін Моїз отримала серйозні травми і була госпіталізована.

Пізніше з'явилася інформацію про те, що перша леді Гаїті померла, але в посольстві країни цю інформацію спростували – жінка вижила.

Арешт керівника "Кузні на Рибальському"

Володимира Шандру відправляють з суду до СІЗО. Фото: ДБР

Печерський суд Києва заарештував голову правління заводу "Кузня на Рибальському" Володимира Шандру. Його підозрюють в причетності до корупційної схеми з продажу української армії неякісної військової техніки.

Реклама

Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави сумою понад 443 млн гривень.

Стрілянина в Києві

Фото: колаж "Сьогодні"

У Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці по поліцейському. В результаті штурму до його квартири увірвалися поліцейські і провели затримання.

Конфлікт виник через права власності на квартиру між новими і старими власниками. Наразі зловмисника затримано – ним виявився Іван Мартинюк. Щодо нього порушили кримінальне провадження за статтею "замах на життя співробітника правоохоронних органів".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: