Зеленський в Литві, розстріл копа в Києві і вбивство президента Гаїті – головні новини СЬОГОДНІ

Робоча поїздка Зеленського, стрілянина в Києві і вбивство Жовенеля Моїза. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський продовжує візит до Литви, а тим часом в Києві розстріляли поліцейського, а в Гаїті – президента і його дружину.
Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини середи, 7 липня.
Зеленський в Литві – день другий
Меркель, Зеленський і Байден. Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський продовжує свій візит до Литви – на другий день поїздки він взяв участь у Конференції з питань реформ в Україні і дав спільну пресконференцію зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою.
Зокрема, він не виключив, що США можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі, а також сказав, які питання збирається порушувати на переговорах з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.
Україна готова ввести санкції проти Лукашенка
Фото: колаж "Сьогодні"
Кабінет міністрів України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний спосок передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Обмеження пропонується ввести стосовно білоруських фізосіб на три роки.
Вбивство президента Гаїті
Жовенеля Моїза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo
Група невідомих вчинила збройний напад на резиденцію президента Гаїті, в результаті якої глава держави Жовенель Моїз був убитий, а його дружина Мартін Моїз отримала серйозні травми і була госпіталізована.
Пізніше з'явилася інформацію про те, що перша леді Гаїті померла, але в посольстві країни цю інформацію спростували – жінка вижила.
Арешт керівника "Кузні на Рибальському"
Володимира Шандру відправляють з суду до СІЗО. Фото: ДБР
Печерський суд Києва заарештував голову правління заводу "Кузня на Рибальському" Володимира Шандру. Його підозрюють в причетності до корупційної схеми з продажу української армії неякісної військової техніки.
Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави сумою понад 443 млн гривень.
Стрілянина в Києві
Фото: колаж "Сьогодні"
У Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці по поліцейському. В результаті штурму до його квартири увірвалися поліцейські і провели затримання.
Конфлікт виник через права власності на квартиру між новими і старими власниками. Наразі зловмисника затримано – ним виявився Іван Мартинюк. Щодо нього порушили кримінальне провадження за статтею "замах на життя співробітника правоохоронних органів".
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: