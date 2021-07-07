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Зеленский в Литве, расстрел копа в Киеве и убийство президента Гаити – главные новости СЕГОДНЯ

7 июля 2021 21:24

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Киеве арестовали главу завода "Кузница на Рыбальском" Владимира Шандру, а Украина готовится ввести санкции против Беларуси

Рабочая поездка Зеленского, стрельба в Киеве и убийство Жовенеля Моиза. Фото: коллаж "Сегодня"

Рабочая поездка Зеленского, стрельба в Киеве и убийство Жовенеля Моиза. Фото: коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский продолжает визит в Литву, а тем временем в Киеве расстреляли полицейского, а в Гаити – президента и его жену.

Сайт "Сегодня" собрал главные новости среды, 7 июля.

Зеленский в Литве – день второй

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Меркель, Зеленский и Байден. Коллаж "Сегодня"

Меркель, Зеленский и Байден. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой визит в Литву – на второй день поездки он принял участие в Конференции по вопросам реформ в Украине и дал совместную пресс-конференцию со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

В частности, он не исключил, что США могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате, а также сказал, какие вопросы собирается поднимать на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

Украина готова ввести санкции против Лукашенко

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Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Ограничения предлагается ввести в отношении белорусских физлиц на три года.

Убийство президента Гаити

Жовенеля Моиза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo

Жовенеля Моиза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo

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Группа неизвестных совершила вооруженное нападение на резиденцию президента Гаити, в результате которой глава государства Жовенель Моиз был убит, а его супруга Мартин Моиз получила серьезные травмы и была госпитализирована.

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Позже появилась информацию о том, что первая леди Гаити скончалась, но в посольстве страны эту информацию опровергли – женщина выжила.

Арест руководителя "Кузница на Рыбальском"

Владимира Шандру отправляют из суда в СИЗО. Фото: ГБР

Владимира Шандру отправляют из суда в СИЗО. Фото: ГБР

Печерский суд Киева арестовал председателя правления завода "Кузница на Рыбальском" Владимира Шандру. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме по продаже украинской армии некачественной военной техники.

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Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

Стрельба в Киеве

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по полицейскому. В результате штурма в его квартиру ворвались полицейские и произвели задержание.

Конфликт возник из-за права собственности на квартиру между новыми и старыми собственниками. Сейчас злоумышленник задержан – им оказался Иван Мартынюк. В отношении него возбудили уголовное производство по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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