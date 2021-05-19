Зеленський звільнив Сибігу з посади посла в Туреччині

Дипломат очолював посольство України в Туреччині майже п'ять років

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади надзвичайного і повноважного посла України в Туреччині.

Реклама

Відповідний указ №200 / 2021 від 19 травня опубліковано на сайті глави держави.

46-річний Андрій Сибіга перебуває на дипломатичній службі майже чверть століття. Він почав кар'єру в МЗС 1997 року.

Був аташе, третім, другим, першим секретарем, начальником відділу з державно-правових питань Договірно-правового управління MЗС України. Працював другим і першим секретарем Посольства України в Республіці Польща. Також був радником-посланником Посольства України в Республіці Польща. 23 серпня 2016 року був призначений послом України в Туреччині.

Нагадаємо, що саме Андрій Сибіга займався організацією робочого візиту президента Зеленського в Туреччину в квітні-2021.

Також повідомлялося, що Сибіга працював над підписанням Зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.