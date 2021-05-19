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Зеленский уволил Сибигу с должности посла в Турции

19 мая, 20:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Дипломат возглавлял посольство Украины в Турции почти пять лет

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турции.

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Соответствующий указ №200/2021 от 19 мая опубликован на сайте главы государства.

46-летний Андрей Сибига пребывает на дипломатической службе почти четверть века. Он начал карьеру в МИДе в 1997 году.

Был атташе, третьим, вторым, первым секретарем, начальником отдела по государственно-правовым вопросам Договорно-правового управления MИД Украины. Работал вторым и первым секретарем Посольства Украины в Республике Польша. Также был советником-посланником Посольства Украины в Республике Польша. 23 августа 2016 года был назначен послом Украины в Турции.

Андрей Сибига
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Андрей Сибига / Фото: Facebook

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Игорь Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev

Напомним, что именно Андрей Сибига занимался организацией рабочего визита президента Зеленского в Турцию в апреле-2021.

Также сообщалось, что Сибига работал над подписанием Зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

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