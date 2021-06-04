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У санкційних списках РНБО немає випадкових людей – Данілов

4 червня, 17:10

Віталій Семченко Віталій Семченко

За його словами, стосовно кожного фігуранта проводять ретельну перевірку

Данілов заявив, що в санкційних списках РНБО немає випадкових людей

Данілов заявив, що в санкційних списках РНБО немає випадкових людей / Фото: Офис Президента Украины

У санкційних списках Ради національної безпеки і оборони немає випадкових людей – стосовно кожного фігуранта проводять ретельну перевірку.

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

"Жодна випадкова людина не може попасти у санкційні списки. Усі списки заздалегідь перевіряють, верифікуються. Більш того вони верифікуються не лише на території України, вони верифікуються на території різних країн. Усі люди, які потрапляють у списки, потрапляють за ті чи інші злочини", – запевнив секретар.

Також, за словами Данілова, в Україні сьогодні не залишилося жодного "злодія в законі" – на початку року в країні було 34 людини з таким статусом, сьогодні – нуль.

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Які питання обговорять на засіданні РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Данілов також заявив, що Німеччина і Франція повинні понести відповідальність за окупацію Криму. За його словами, якщо одна країна порушує кордон іншої, то занадто мало бути просто "стурбованими".

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