Зеленський сьогодні скликає РНБО

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Сьогодні під головуванням президента Володимира Зеленського на Банковій відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело, близьке до апарату РНБО.
За його словами, порядок денний засідання поки невідома.
"Засідання РНБО відбудеться сьогодні", – сказав співрозмовник і додав, що початок о 16:00.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив сайту "Сьогодні", що дійсно буде засідання РНБО.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ анонсували засідання на 7 травня, але воно так і не відбулося. На Банковій нібито повинні були розглянути питання введення санкцій проти облгазів через борг перед Оператором газотранспортної системи на 10 млрд грн за відібраний і не оплачений газ. Тиждень тому Михайло Подоляк розповідав нам, що засідання має відбутися в п'ятницю, 14 травня.
Як повідомляли новини "Сьогодні", наприкінці квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що РНБО готує санкції проти п'яти нардепів.
А 27 квітня президент Володимир Зеленський раптово скликав засідання РНБО, сталося це під час робочої поїздки до Херсонської області.