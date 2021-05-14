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Зеленський сьогодні скликає РНБО

14 травня, 11:51

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українців привчили, що п'ятничні засідання РНБО закінчуються гучними рішеннями і санкціями проти відомих людей

/ Фото: president.gov.ua

Сьогодні під головуванням президента Володимира Зеленського на Банковій відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело, близьке до апарату РНБО.

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За його словами, порядок денний засідання поки невідома.

"Засідання РНБО відбудеться сьогодні", – сказав співрозмовник і додав, що початок о 16:00.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив сайту "Сьогодні", що дійсно буде засідання РНБО.

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Нагадаємо, нещодавно ЗМІ анонсували засідання на 7 травня, але воно так і не відбулося. На Банковій нібито повинні були розглянути питання введення санкцій проти облгазів через борг перед Оператором газотранспортної системи на 10 млрд грн за відібраний і не оплачений газ. Тиждень тому Михайло Подоляк розповідав нам, що засідання має відбутися в п'ятницю, 14 травня.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", наприкінці квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що РНБО готує санкції проти п'яти нардепів.

А 27 квітня президент Володимир Зеленський раптово скликав засідання РНБО, сталося це під час робочої поїздки до Херсонської області.

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