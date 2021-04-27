Зеленський раптово скликав засідання РНБО – що насторожило президента

Під час робочої поїздки до Херсонської області голова держави несподівано доручив провести засідання Ради національної безпеки і оборони

Президент України Володимир Зеленський доручив найближчим часом підготувати і провести засідання Ради національної безпеки і оборони на тему ситуації на кордоні з тимчасово окупованим Кримом, а також в Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

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Про це повідомили 27 квітня на сайті Офісу президента.

Таку вказівку Зеленський дав секретарю РНБО Олексію Данілову після наради з очільникам ОДА цих областей, а також керівництвом силових відомств і деякими членами уряду в Херсонській області.

На засіданні обговорювалася оперативна обстановка з безпекою на кордоні з Кримом і в зазначених областях, а також готовність сил реагувати на можливе загострення ситуації.

Також після сьогоднішнього візиту на адміністративний кордон з Кримом Зеленський зазначив, що українські військовослужбовці зберігають бойовий дух.

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"Наші сім'ї, діти можуть бути в спокої", – сказав президент.

Крім того, Зеленський висловив співчуття у зв'язку з загибеллю на Донбасі українського бійця і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо, що востаннє засідання РНБО проходило 15 квітня. Які питання на ньому обговорювали, читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".