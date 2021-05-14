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Зеленский сегодня созывает СНБО

14 мая, 11:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцев приучили, что пятничные заседания СНБО заканчиваются громкими решениями и санкциями против известных людей

/ Фото: president.gov.ua

Сегодня под председательством президента Владимира Зеленского на Банковой состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник, близкий к аппарату СНБО.

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По его словам, повестка дня заседания пока неизвестна.

"Заседание СНБО состоится сегодня", – сказал собеседник и добавил, что начало в 16:00.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил сайту "Сегодня", что действительно будет заседание СНБО.

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Напомним, недавно СМИ анонсировали заседание на 7 мая, но оно так и не состоялось. На Банковой якобы должны были рассмотреть вопрос введения санкций против облгазов из-за долга перед Оператором газотранспортной системы на 10 млрд грн за отобранный и не оплаченный газ. Неделю назад Михаил Подоляк рассказывал нам, что заседание должно состояться в пятницу, 14 мая.

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В конце апреля в СМИ появилась информация, что СНБО готовит санкции против пяти нардепов.

А 27 апреля президент Владимир Зеленский внезапно созвал заседание СНБО, случилось это во время рабочей поездки в Херсонскую область.

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