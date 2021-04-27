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Зеленський відвідає сусідню країну: названа дата візиту

27 квітня, 12:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поки українці святкуватимуть тривалі вихідні, президент відразу після Пасхи поїде на важливі переговори

Президент Володимир Зеленський 3 травня відвідає Польщу з офіційним візитом, де проведе переговори з лідером цієї країни Анджеєм Дудою. Про це повідомив глава Офісу міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський після розмови з радником українського президента Ігорем Жовквою.

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"3 травня президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою", – сказав він.

Щерський повідомив, що Зеленський візьме участь у святкуванні 230-ї річниці прийняття Конституції Польщі.

Також Київ і Варшава домовилися, що Анджей Дуда відвідає Україну з візитом у відповідь у серпні, під час святкування Дня Незалежності.

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Нагадаємо, востаннє президент України був в Польщі в січні 2020 року. Тоді глава держави взяв участь у меморіальних заходах в Освенцімі і зустрічався з Анджеєм Дудою. Читайте детальніше про поїздку Зеленського до Польщі.

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А нещодавно Зеленський був з візитом у Парижі, де зустрічався з французьким лідером Еммануелем Макроном. А пізніше до них по відеозв'язку приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Зеленський, Меркель і Макрон жорстко звернулися до Путіна.

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Польща візит Володимир Зеленський Анджей Дуда

Джерело: Сьогодні

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