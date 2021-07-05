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Зеленський зібрався в Литву: коли летить і з ким зустрінеться

5 липня 2021 18:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Український лідер зустрінеться не тільки з керівництвом цієї країни, а й з високопоставленим чиновником Європейського Союзу

/ Фото: Facebook

Глава української держави Володимир Зеленський 6 липня здійснить візит до Литви, де востаннє був у 2019 році. Він зустрінеться з лідером цієї країни Гітанасом Науседою і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Так, на сайті Євроради у розкладі Мішеля зазначено, що 6 липня о 14:00 він зустрінеться з Гітанасом Науседою і Володимиром Зеленським, після чого у нього запланована зустріч із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

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Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовські ЗМІ, Науседа і Зеленський 7 липня відкриють Конференцію з реформ в Україні. На ній лідери країн звернуться до міжнародного співтовариства з проханням про увагу та підтримку українських реформ на шляху до Європейського Союзу і НАТО.

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Цього року конференція буде присвячена зміцненню демократичних інститутів, верховенства права, боротьби з корупцією та соціально-економічного розвитку.

Нагадаємо, 18 березня у Києві з візитом був Гітанас Науседа. Тоді президенти підписали важливу декларацію про вступ України в ЄС.

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