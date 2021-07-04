Русский
$ 27,38
32,52
  1. Влада

Зеленський привітав Байдена і американців з Днем незалежності США

4 липня 2021 11:14

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Український президент подякував Штатам за незмінну підтримку суверенітету України

Зеленський в День незалежності США привітав американців / Фото: колаж "Сегодня"

Зеленський в День незалежності США привітав американців / Фото: колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський привітав главу Білого дому Джо Байдена і американських громадян з Днем незалежності.

Реклама

Вітання з'явилося у Twitter глави держави.

"Щирі вітання президенту США і американському народу з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності і прагнення до свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять загальну історію успіху", – написав Зеленський.

Читайте також: Нової холодної війни не буде – Байден

Не пропусти!
На Шевченка вже чекають в Катарі: тренер написав пост про свій шлях і відзначив, ким пишається
Андрій Шевченко вдячний збірній і фанатам

Зеленський подякував США за незмінну підтримку суверенітету.

Реклама

Нагадаємо, що щороку 4 липня Сполучені Штати відзначають День незалежності. У 1776 році цього дня прийняли Декларацію незалежності США, яка проголошує незалежність країни від Королівства Великої Британії.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський розповів, які у нього плани на майбутній візит у США, що думає про зустріч Байдена з Путіним у Женеві, якою була остання розмова з Лукашенком і навіть не виключив варіант зі стіною на Донбасі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Мало, що вигнали?" – Богдан прийшов в коментарі під мем Коболєва про БогаВлада
Мендель про свою книгу: Є кілька причин, що вона стане скандальною
Мендель про свою книгу: Є кілька причин, що вона стане скандальноюВлада
Носить дорогу білизну і любить відверті фото. Як виглядає нова дівчина Андрія Богдана
Носить дорогу білизну і любить відверті фото. Як виглядає нова дівчина Андрія БогданаВлада
"Це лютий треш": в Раді міністру оборони принесли жіночі туфлі (фото)Влада
Зустріч з Путіним зривається? У Кремлі образилися на Зеленського
Зустріч з Путіним зривається? У Кремлі образилися на ЗеленськогоВлада
Зустріч Зеленського і Меркель – хто формує тактику переговорів і чи будуть вони успішними
Зустріч Зеленського і Меркель – хто формує тактику переговорів і чи будуть вони успішнимиВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти