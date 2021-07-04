Зеленський привітав Байдена і американців з Днем незалежності США

Зеленський в День незалежності США привітав американців / Фото: колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський привітав главу Білого дому Джо Байдена і американських громадян з Днем незалежності.

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Вітання з'явилося у Twitter глави держави.

"Щирі вітання президенту США і американському народу з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності і прагнення до свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять загальну історію успіху", – написав Зеленський.

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Зеленський подякував США за незмінну підтримку суверенітету.

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Нагадаємо, що щороку 4 липня Сполучені Штати відзначають День незалежності. У 1776 році цього дня прийняли Декларацію незалежності США, яка проголошує незалежність країни від Королівства Великої Британії.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський розповів, які у нього плани на майбутній візит у США, що думає про зустріч Байдена з Путіним у Женеві, якою була остання розмова з Лукашенком і навіть не виключив варіант зі стіною на Донбасі.