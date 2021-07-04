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Зеленский поздравил Байдена и американцев с Днем независимости США

4 июля 2021 11:14

Виктория Барановская Виктория Барановская

Украинский президент поблагодарил Штаты за неизменную поддержку суверенитета Украины

Зеленский в День независимости США поздравил американцев / Фото: коллаж "Сегодня"

Зеленский в День независимости США поздравил американцев / Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу Белого дома Джо Байдена и американских граждан с Днем независимости.

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Поздравление появилось в Twitter главы государства.

"Искренние поздравления президенту США и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха", – написал Зеленский.

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Зеленский поблагодарил США за неизменную поддержку суверенитета.

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Напомним, что ежегодно 4 июля Соединенные Штаты отмечают День независимости. В 1776 году в этот день приняли Декларацию независимости США, которая провозглашает независимость страны от Королевства Великобритании.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский рассказал, какие у него планы на будущий визит в США, что думает о встрече Байдена с Путиным в Женеве, каким был последний разговор с Лукашенко и даже не исключил вариант со стеной на Донбассе.

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