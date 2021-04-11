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Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

11 квітня, 12:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку загиблим в Сирецькому концтаборі

У неділю, 11 квітня, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів – до меморіального комплексу "Бабин Яр" встановили корзину квітів.

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У Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку загиблим в Сирецькому концтаборі, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, в роки Другої світової війни в нацистських таборах і на каторжних роботах Україна втратила багато громадян.

"У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть", – сказав Зеленський.

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Також ми писали про те, що Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Куренівській трагедії.

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Бабин Яр Володимир Зеленський
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