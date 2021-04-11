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Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей

11 апреля, 12:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере

В воскресенье, 11 апреля, президент Владимир Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей – к мемориальному комплексу "Бабий Яр" установили корзину цветов.

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В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, в годы Второй мировой войны в нацистских лагерях и на каторжных работах Украина потеряла много граждан.

"В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", – сказал Зеленский.

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Фото: Офис президента
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Фото: Офис президента

Также мы писали о том, что Зеленский почтил память погибших в Куреневской трагедии.

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бабий яр Владимир Зеленский
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