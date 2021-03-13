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Зеленський вшанував пам'ять загиблих в Куренівській трагедії

13 березня, 10:25

Віталій Семченко Віталій Семченко

Сьогодні відзначається 60-ті роковини катастрофи

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих в Куренівській трагедії.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Ця трагедія, як і Чорнобиль та інші сумні сторінки нашої історії, спричинені так званим людським фактором, є гірким уроком для суспільства й пересторогою для влади, завданням якої є завжди створювати безпечні умови для громадян. Вічна пам’ять загиблим! Співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких у цій трагедії", – заявив Зеленський.

Куренівська трагедія сталася у Києві 13 березня 1961 року, коли потужний селевий потік із Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив Куренівку та призвів до численних жертв. Було зруйновано та затоплено мулом багато житлових будинків, промислові споруди та культурні об'єкти. Проте, за наказом тодішнього партійного керівництва, справжні масштаби катастрофи ретельно приховувалися.

13 березня 2011 року, в 50-ту річницю трагічних подій, був встановлений пам'ятний хрест недалеко від Кирилівської церкви в пам'ять жертв катастрофи.

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/ Фото: Офис Президента Украины

Детальніше про факти і легенди одиного із найстрашніших днів в історії Києва – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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річниця Володимир Зеленський куренівська трагедія
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