Зеленський вшанував пам'ять 51 загиблого військового на Донбасі (фото)

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих цього дня українських військових на Донбасі протягом 2015-2020 років. Про це повідомляє Офіс глави держави.

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Під час церемонії, яка проходила біля Міністерства оборони, були названі імена 51 загиблого воїна, 48 з яких полягли в боях за Донецький аеропорт. Також президент поспілкувався з рідними загиблих військових.

"Українські воїни на фронті щодня доводять, що ні збройні провокації супротивника, ні люті морози не змусять їх відступити зі своєї землі. Кожного дня ми дякуємо їм за мирне небо над нашими містами та селами та згадуємо імена тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Маємо зробити все, щоб кількість імен, які лунають біля Пам’ятного дзвона, не збільшувалась, а в Україні нарешті запанував мир", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 19 січня Зеленський зустрівся в Києві з новим головою ОБСЄ. Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом для цієї міжнародної організації, зазначив він.

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А 16 січня в Україні вшановували пам'ять "кіборгів", які обороняли Донецький аеропорт. 242 дні безперервних боїв, 100 бійців загинули, ще 4 досі вважаються зниклими безвісти.

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