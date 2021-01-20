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Зеленский почтил память 51 погибшего военного на Донбассе (фото)

20 января, 11:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Большинство погибших – киборги, оборонявшие Донецкий аэропорт

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших в этот день украинских военных на Донбассе в течение 2015-2020 годов. Об этом сообщает Офис главы государства.

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Во время церемонии, которая проходила возле Министерства обороны, были названы имена 51 погибшего воина, 48 из которых – в боях за Донецкий аэропорт. Также президент пообщался с родными погибших военных.

"Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалось, а в Украине, наконец, воцарился мир", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", 19 января Зеленский встретился в Киеве с новым главой ОБСЕ. Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для этой международной организации, отметил он.

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А 16 января в Украине чествовали память "киборгов", которые обороняли Донецкий аэропорт. 242 дня непрерывных боев, 100 бойцов погибли, еще 4 до сих до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Донбасс военные погибшие Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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