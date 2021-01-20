Зеленский почтил память 51 погибшего военного на Донбассе (фото)

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших в этот день украинских военных на Донбассе в течение 2015-2020 годов. Об этом сообщает Офис главы государства.

Реклама

Во время церемонии, которая проходила возле Министерства обороны, были названы имена 51 погибшего воина, 48 из которых – в боях за Донецкий аэропорт. Также президент пообщался с родными погибших военных.

"Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалось, а в Украине, наконец, воцарился мир", – сказал Зеленский.

В тренде Ультиматум не приемлем: Украина жестко ответила Боснии по похищенной иконе

Как сообщали новости "Сегодня", 19 января Зеленский встретился в Киеве с новым главой ОБСЕ. Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для этой международной организации, отметил он.

Реклама

А 16 января в Украине чествовали память "киборгов", которые обороняли Донецкий аэропорт. 242 дня непрерывных боев, 100 бойцов погибли, еще 4 до сих до сих пор числятся пропавшими без вести.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама