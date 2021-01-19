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Зеленський нагадав новій главі ОБСЄ: Крим і Донбас – це Україна

19 січня, 18:34

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом для ОБСЄ, каже президент

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський зустрівся з діючою головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

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Про це у вівторок, 19 січня, повідомляє пресслужба глави української держави.

Зеленський привітав Анн Лінде зі вступом на посаду голови ОБСЄ та зазначив, що співпраця з Організацією є дуже важливою для України.

"Ми хочемо подякувати від України всім представникам місії ОБСЄ за те, що підтримуєте Україну, підтримуєте завжди наш суверенітет і нашу територіальну цілісність", – сказав він.

Зеленський також подякував Анн Лінде за її позицію, що завершення війни на Донбасі дійсно є пріоритетом, і окремо зазначив, що потрібно активно порушувати питання повернення тимчасово окупованого Криму. Саме з цією метою Україна ініціювала створення міжнародного майданчика під назвою "Кримська платформа".

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"Для нас дуже важливо визнавати, що і Крим, і Донбас – це Україна", – зауважив президент.

Слухайте головні новини вівторка в подкасті "Що сьогодні?" від 19 января.

Нагадаємо, з 1 січня пост голови ОБСЄ на весь 2021 рік обійняла керівниця МЗС Швеції Анн Лінде.

А глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав Анн Лінде на новій посаді і висловив готовність спільними зусиллями захищати європейську безпеку.

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Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Швеція ОБСЄ Крим Донбас Володимир Зеленський деокупація деоккупація Донбасу Кримська платформа Анн Лінде

Джерело: Сьогодні

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