Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ

На сайті вказано, що окремі судді створюють загрозу незалежності й безпеці України

Президент України Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

Так, у повідомленні зазначено, що рішення ухвалили, керуючись національними інтересами України, "відповідно до Закону України "Про національну безпеку України".

"Окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина", – написали на сайті.

Так, президент постановив:

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Скасувати указ про призначення на пост судді КСУ Олександра Тупицького;

Скасувати указ про призначення судді Олександра Касмініна.

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Новий указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто, з 27 березня.

Нагадаємо, наприкінці лютого Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади судді КСУ ще на один місяць.

Крім того, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції направило в суд два протоколи про порушення глави КСУ Олександра Тупицького через його землі в окупованому Криму.

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