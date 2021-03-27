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Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ

27 марта, 09:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На сайте указано,что отдельные судьи создают угрозу независимости и безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

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Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.

Так, в сообщении указано, что решение приняли руководствуясь национальными интересами Украины, "согласно Закону Украины "О национальной безопасности Украины".

"Отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина", – написали на сайте.

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Так, президент постановил:

  • Отменить указ о назначении на пост судьи КСУ Александра Тупицкого;
  • Отменить указ о назначении судьи Александра Касминина.
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Новый указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть, с 27 марта.

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КСУ Владимир Зеленский тупицкий
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