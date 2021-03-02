Русский
$ 28
33,72
  1. Влада

До суду направлені два протоколи стосовно Тупицького: що йому закидають

2 березня, 17:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У відстороненого голови КСУ продовжуються проблеми, цього разу через землю у Криму

Національне агентство з питань запобігання корупції направило в суд два протоколи про адміністративні правопорушення стосовно голови Конституційного Суду Олександра Тупицького через його землю в окупованому Криму.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Глава Агентства Олександр Новіков попросив Голосіївський районний суд Києва повідомити йому про час і дату судових засідань, на яких розглядатиметься "справа Тупицького", оскільки особисто даватиме пояснення за цими протоколами.

Перший протокол стосується невнесення Тупицьким у декларацію земельної ділянки у Криму, а другий – через рішення КСУ про скасування е-декларування, чим зняв із себе відповідальність за невнесення даних в декларацію.

В тренді
Позбавити ОАСК повноважень: які скандали тягнуться за Київським адмінсудом

Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", ДБР відкрило справу проти глави КСУ Тупицького.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

суд тупицкий протоколи НАЗК

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Не буду покривати негідників": Кулеба терміново відкликав до Києва двох дипломатівВлада
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
Зеленський вакцинувався від COVID-19: фото з Донбасу
Зеленський вакцинувався від COVID-19: фото з ДонбасуВлада
Дубінський вилетів на
Дубінський вилетів на "зустрічку" і врізався у "Джип", є постраждалі – ЗМІВлада
Рабінович показав карту України без Криму, але з
Рабінович показав карту України без Криму, але з "Л/ДНР"Влада
Історична подія. У Верховній Раді ввели сенсорні кнопки
Історична подія. У Верховній Раді ввели сенсорні кнопкиВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти