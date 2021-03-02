До суду направлені два протоколи стосовно Тупицького: що йому закидають

У відстороненого голови КСУ продовжуються проблеми, цього разу через землю у Криму

Національне агентство з питань запобігання корупції направило в суд два протоколи про адміністративні правопорушення стосовно голови Конституційного Суду Олександра Тупицького через його землю в окупованому Криму.

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Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Глава Агентства Олександр Новіков попросив Голосіївський районний суд Києва повідомити йому про час і дату судових засідань, на яких розглядатиметься "справа Тупицького", оскільки особисто даватиме пояснення за цими протоколами.

Перший протокол стосується невнесення Тупицьким у декларацію земельної ділянки у Криму, а другий – через рішення КСУ про скасування е-декларування, чим зняв із себе відповідальність за невнесення даних в декларацію.

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Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

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Як повідомляли новини "Сьогодні", ДБР відкрило справу проти глави КСУ Тупицького.

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