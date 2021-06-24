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Зеленський про зустріч із Путіним: М'яч сьогодні на боці Росії

24 червня 2021 22:31

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава України вважає, що зустрічі з президентом Росії і президентом США могли б створити альтернативу Мінським домовленостям

Володимир Путін і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Володимир Путін і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Спілкування української влади з Кремлем сьогодні в основному зводиться до обговорення можливої зустрічі президентів України і Росії, але Володимир Зеленський як і раніше вважає, що з Володимиром Путіним "треба зустрічатися і порушувати важливі питання".

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Про це глава держави заявив в інтерв'ю на каналі "1+1".

"З Кремлем сьогодні відносини такі... Це питання нашої можливої зустрічі. Я вважаю, що м’яч сьогодні на боці Російської Федерації. Наші адміністрації контактували щодо порядку денного і терміну та місця зустрічі", – пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що, великою проблемою є на сьогодні російські паспорти на Донбасі, а те, що це не обговорюється на Мінських переговорах, вже свідчить про порушення з боку Росії.

"Як з ним (Володимиром Путіним. – Ред.) говорити? Зустрічатися, піднімати важливі питання, які є між нашими країнами. Перш за все безпекові питання. паспортизація – один із доказів того, що по Мінську ніхто не йде" , – підкреслив президент.

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Зеленський додав, що, на його думку, слід створювати альтернативу Мінським домовленостям, і зустрічі з президентом Росії і президентом США могли б "дати іншу адженду" для вирішення відповідних питань.

Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти близьких до російського президента Володимира Путіна мільярдерів і чиновників.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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