Зеленский о встрече с Путиным: Мяч сегодня на стороне России

Глава Украины считает, что встречи с президентом России и президентом США могли бы создать альтернативу Минским договоренностям

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Общение украинской власти с Кремлем сегодня в основном сводится к обсуждению возможной встречи президентов Украины и России, но Владимир Зеленский по-прежнему считает, что с Владимиром Путиным "надо встречаться и поднимать важные вопросы".

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Об этом глава государства заявил в интервью на канале "1+1".

"С Кремлем сегодня отношения такие... Это вопрос нашей возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации контактировали по повестке дня и срока и места встречи", – объяснил Зеленский.

Он также отметил, что, большой проблемой являются на сегодняшний день российские паспорта на Донбассе, а то, что это не обсуждается на Минских переговорах, уже свидетельствует о нарушении со стороны России.

"Как с ним (Владимиром Путиным. – Ред.) говорить? Встречаться, поднимать важные вопросы, которые есть между нашими странами. Прежде всего вопросы безопасности. Паспортизация – одно из доказательств того, что по Минску никто не идет", – подчеркнул президент.

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Зеленский добавил, что, по его мнению, следует создавать альтернативу Минским договоренностям и встречи с президентом России и президентом США могли бы "дать другую адженду" для решения соответствующих вопросов.

Напомним, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против близких к российскому президента Владимиру Путину миллиардеров и чиновников.

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