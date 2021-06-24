Українська
$ 27,27
32,6
  1. Новости политики

Зеленский о встрече с Путиным: Мяч сегодня на стороне России

24 июня 2021 22:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава Украины считает, что встречи с президентом России и президентом США могли бы создать альтернативу Минским договоренностям

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Общение украинской власти с Кремлем сегодня в основном сводится к обсуждению возможной встречи президентов Украины и России, но Владимир Зеленский по-прежнему считает, что с Владимиром Путиным "надо встречаться и поднимать важные вопросы".

Реклама

Об этом глава государства заявил в интервью на канале "1+1".

"С Кремлем сегодня отношения такие... Это вопрос нашей возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации контактировали по повестке дня и срока и места встречи", – объяснил Зеленский.

Он также отметил, что, большой проблемой являются на сегодняшний день российские паспорта на Донбассе, а то, что это не обсуждается на Минских переговорах, уже свидетельствует о нарушении со стороны России.

"Как с ним (Владимиром Путиным. – Ред.) говорить? Встречаться, поднимать важные вопросы, которые есть между нашими странами. Прежде всего вопросы безопасности. Паспортизация – одно из доказательств того, что по Минску никто не идет", – подчеркнул президент.

Не пропусти!
Французские болельщики перепутали Бухарест и Будапешт. Их приняли за украинцев
Французские фанаты приехали в Бухарест вместо Будапешта
Реклама

Зеленский добавил, что, по его мнению, следует создавать альтернативу Минским договоренностям и встречи с президентом России и президентом США могли бы "дать другую адженду" для решения соответствующих вопросов.

Напомним, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против близких к российскому президента Владимиру Путину миллиардеров и чиновников.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по Крыму
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по КрымуВласть
"Слуга народа" Тищенко задержал вылет самолета, пока записывал "видосик" (видео)Власть
Аваков уходит? Геращенко ответил на слухи об отставке главы МВД
Аваков уходит? Геращенко ответил на слухи об отставке главы МВДВласть
В ПАСЕ принята жесткая резолюция по Крыму: как отреагировали в России
В ПАСЕ принята жесткая резолюция по Крыму: как отреагировали в РоссииВласть
"Маски-шоу" даже у тещи: у Медведчука снова проводят обыски (обновлено)Власть
Чего ждать Украине от встречи Зеленского и Меркель
Чего ждать Украине от встречи Зеленского и МеркельВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять